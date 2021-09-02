02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ümraniyespor karşısında! Dev heyecan A Spor'da CANLI yayınlanacak

Beşiktaş Ümraniyespor karşısında! Dev heyecan A Spor’da
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra yeni sezonda da aynı başarıyı hedefleyen Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Ümraniyespor maçı naklen ve şifresiz olarak A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında topladığı 7 puanla 3. sırada bulunan ve 15 Eylül'de Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacak olan Beşiktaş, milli arada hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Saat 17.00'de başlayacak Beşiktaş - Ümraniyespor maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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