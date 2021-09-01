Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu renklerine bağladığını sosyal medya hesabından resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar İspanyol stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'den Francisco Montero'nun bonservisini satın aldı.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

MONTERO'DAN İMZA SONRASI İLK SÖZLER:

Hayatta en çok iz bırakan anlar, tecrübe ettiğimiz zorluklar ve başarılardır. İz bırakılan, çünkü geriye dönüp baktığımızda her ikisini de tebessümle hatırlarız. Türkiye'ye ilk gelişimiz bizim için hayata meydan okumak gibiydi.

Genç yaşta ilk defa yurt dışına çıkmak, bilmediğin bir ülkede hamile eşini evde yalnız bırakıp maçtan maça koşturmak... Tüm bunlar, tecrübe ederken zorlandığın ama sonrasında seni olgunlaştıran özel anlara dönüşüyor.

Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Tüm bunlar için Beşiktaş'a minnettarım.

İşte o paylaşım:

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