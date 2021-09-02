02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ümraniyespor | Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra yeni sezonda da aynı başarıyı hedefleyen Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Hazırlık maçında Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Emre, Necip, Serdar, Montero, N'Sakala, Mehmet, Oğuzhan, Can, Gökhan, N'Koudou, Güven.

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Ümraniyespor | CANLI İZLEYİN Beşiktaş Ümraniyespor | CANLI İZLEYİN
Beşiktaş’tan orta saha harekatı! Sergen Yalçın... Beşiktaş'tan orta saha harekatı! Sergen Yalçın...
Beşiktaş’tan eski yıldızına kanca! Görüşmelere başlandı Beşiktaş'tan eski yıldızına kanca! Görüşmelere başlandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör