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Haberin devamında Real Betis'in önünde şu anda başka bir teklif daha olduğu ve Beşiktaş'ın, Fulham'ın teklifine benzer bir teklif sunduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların zorunlu satın alma seçeneğinin de bulunduğu kiralama teklifi için Betis'in kapısını çaldığı belirtildi. 29 yaşındaki Portekizli yıldız William Carvalho 2.5 milyon euro ile Real Betis'in en yüksek yıllık ücret alan oyuncularından birisi. Beşiktaş yönetiminin İspanyol ekibine, "Sizde bu sene yedek kalacağına, bizde Şampiyonlar Ligi'nde de kendini gösterir ve fiyatını katlar" diyerek Real Betis'i ikna etmeye çalışıyor.

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