01 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan William Carvalho sürprizi

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Portekizli yıldız William Carvalho için devreye girdi. Kartal, Real Betis'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan William Carvalho sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Alex Teixeira'yı oynatmak için Atiba'yı yedek bırakan Beşiktaş için sürpriz bir ön libero iddiası ortaya atıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceki akşam yaptığı "Bir orta saha daha alacağız" açıklamasının ardından listenin başındaki ismin William Carvalho olduğu öğrenildi. Bu iddia İspanyol basınından geldi. Fotomaç'ın El Mundo Deportivo'dan derlediği haberde; Championship takımlarından Fulham, Premier Lig'e yükselme durumunda zorunlu satın alma seçeneğiyle Carvalho'ya kiralama teklifi yaptı ancak bu teklif kabul görmedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan William Carvalho sürprizi

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Haberin devamında Real Betis'in önünde şu anda başka bir teklif daha olduğu ve Beşiktaş'ın, Fulham'ın teklifine benzer bir teklif sunduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların zorunlu satın alma seçeneğinin de bulunduğu kiralama teklifi için Betis'in kapısını çaldığı belirtildi. 29 yaşındaki Portekizli yıldız William Carvalho 2.5 milyon euro ile Real Betis'in en yüksek yıllık ücret alan oyuncularından birisi. Beşiktaş yönetiminin İspanyol ekibine, "Sizde bu sene yedek kalacağına, bizde Şampiyonlar Ligi'nde de kendini gösterir ve fiyatını katlar" diyerek Real Betis'i ikna etmeye çalışıyor.

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