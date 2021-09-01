01 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Francisco Montero'nun maliyeti belli oldu | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş’a sudan ucuz transfer! Maliyeti belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Beşiktaş'ta daha önce görev alan Francisco Montero'nun maliyeti belli oldu. İspanyol futbolcu, siyah-beyazlılar ile 850 bin Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı.| Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş uzun süredir birçok stoperle görüşüp sonunda tanıdık bir isme yöneldi. Kartal, geçtiğimiz sezon da formasını giyen Atletico Madrid'li Francisco Montero'yu kadrosuna kattı.

Yaz döneminde Diego Godin, Jerome Boateng ve Kaan Ayhan isimleri üzerinde duran Siyah-Beyazlılar, 3 oyuncudan da yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçmişti. Beşiktaş çareyi 22 yaşındaki Montero'yu transfer etmekte buldu.


Yönetim, Madrid ekibiyle Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sine 750 bin Euro ödeme noktasında anlaşırken, oyuncuyla da 850 bin Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı.
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