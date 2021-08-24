24 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Kaan Ayhan Sassuolo'ya resti çekti!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transferde de hareketli günler geçiriyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, milli futbolcu Kaan Ayhan transferinde sona yaklaştı. Yıldız oyuncu da kulübüne resti çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Kaan Ayhan Sassuolo’ya resti çekti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Beşiktaş'ın transfer listesinde birinci sırada yer alan Kaan Ayhan, Sassuolo'dan ayrılmayı kafasına koydu. Siyahbeyazlıların mali konularda büyük ölçüde prensip anlaşmasına vardığı milli yıldız, Sassuolo'nun Verona'yı deplasmanda 3-2 yendiği maçta 90+1'de oyuna alınınca, saha içinde olmasa da maç sonrasında İtalyan ekibinin yönetime ayrılmak istediğini tekrarladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Kaan Ayhan Sassuolo’ya resti çekti!

Fotomaç'ın haberine göre; Marlon'un takımdan ayrılmasına rağmen teknik direktör Dionisi'nin Ferrari ve Chiriches'i tercih etmesi, Kaan'ın keyfini kaçırdı. Beşiktaş'ın teklifinin elinde olduğu, Şampiyonlar Ligi'nin önerdiği ortamda Kaan'ın, Sassuolo yönetimine takımdan ayrılmasına izin verilmesi için "Beni bırakın artık, gideyim" talebinde bulundu. Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibinin bu konuda vereceği karara kilitlenmiş durumda.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Kaan Ayhan Sassuolo’ya resti çekti!

KONTENJAN İÇİN ÖNEMLİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kaan transferinin sadece kadro kalitesini artırmak açısından değil, yabancı kontenjanı sıkıntısının aşılması anlamında da çok önemli olduğunu yönetime bildirdi. Yalçın, pek çok mevkide oynayabilen Kaan'ı kullanarak 'oyuna yabancı dahil etmek için yabancı çıkarma' zorunluluğundan kurtulmak amacında.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Kaan Ayhan Sassuolo’ya resti çekti!

Sergen Yalçın'ın, Kaan Ayhan'ı ısrarla istemesinin temelinde 26 yaşındaki milli oyuncunun sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilmesi yatıyor. Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kaan, geçen sezon 6 maçta stoper, 7 maçta sağ bek, 1 maçta orta sahada oynadı.

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