Fotomaç'ın haberine göre; Marlon'un takımdan ayrılmasına rağmen teknik direktör Dionisi'nin Ferrari ve Chiriches'i tercih etmesi, Kaan'ın keyfini kaçırdı. Beşiktaş'ın teklifinin elinde olduğu, Şampiyonlar Ligi'nin önerdiği ortamda Kaan'ın, Sassuolo yönetimine takımdan ayrılmasına izin verilmesi için "Beni bırakın artık, gideyim" talebinde bulundu. Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibinin bu konuda vereceği karara kilitlenmiş durumda.