Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta gündem yeniden Umut Meraş! N’Sakala’nın rahatsızlığı sonrası...

500 BİN EURO FARK VAR

Beşiktaş'ta bu mevkiiye yapılacak olan takviye için sadece bir oyuncunun ismi gündeme getirildi, Umut Meraş.. Fotomaç'ın haberine göre, bu gelişme üzerine Le Havre forması giyen Umut Meraş'ın siyah-beyazlı kadroya katılması için düğmeye basıldı. Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı. Milli sol bek için Fransız ekibinin bonservis beklentisi 1.5 milyon euro olurken, yönetimi 1 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor.