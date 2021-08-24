Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta gündem yeniden Umut Meraş! N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrası...
Beşiktaş'ta, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlılarda, milli oyuncu Umut Meraş, N'Sakala'nın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yeniden gündeme geldi. Tecrübeli sol bekin rahatsızlığı teknik heyet başta tüm camiayı korkuturken, yıldız oyuncu için 'tedavisine devam edilecek' kararı üzerine Umut Meraş ismi yine gündeme getirildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kartal'da transfer rotası sola kaydı.. Kadrosunu bir stoper ve bir ön libero alarak güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, N'Sakala'nın G.Antep maçında yaşadığı korkutan rahatsızlığı sebebiyle rotasını sol beke çevirmek zorunda kaldı. Beşiktaş yönetimi, yaşanan bu talihsiz olayın ardından hemen teknik heyetle bir görüşme yaptı ve bu görüşmenin ardından takıma yeni ve yerli bir sol bek alınması konusunda görüş birliğine varıldı.
500 BİN EURO FARK VAR
Beşiktaş'ta bu mevkiiye yapılacak olan takviye için sadece bir oyuncunun ismi gündeme getirildi, Umut Meraş.. Fotomaç'ın haberine göre, bu gelişme üzerine Le Havre forması giyen Umut Meraş'ın siyah-beyazlı kadroya katılması için düğmeye basıldı. Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı. Milli sol bek için Fransız ekibinin bonservis beklentisi 1.5 milyon euro olurken, yönetimi 1 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor.
ALACAĞINI BIRAKABİLİR
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Umut transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dikme, "Beşiktaş yönetimi, N'Sakala'nın sağlık raporunu bekliyor. Gelecek rapora göre sol beke Umut Meraş transfer edilebilir. Umut Meraş da bonservis bedelini düşürebilmek için alacaklarının bir kısmından vazgeçebilir. Sergen Yalçın da Umut için olumlu. Önümüzdeki 4-5 gün hareketli geçebilir" diyerek transferin artık an meselesi olduğu belirtti.
Beşiktaş'ın Umut Meraş'la ilgili transfer gelişmeleri, İtalya'da da gündemin ilk sıralarında. Çizme basını, siyah- beyazlıların Fransız takımıyla iletişime geçerek oyuncunun satış şartları hakkında bilgi istediğini duyurdu. Haberde, Beşiktaş'ın Umut için ısrarcı bir tavır sergilediği ve Le Havre yönetiminin de ayrılmak isteyen milli yıldıza kolaylık sağlayacağı iddia edildi.
Profesyonel kulüp kariyerinde 176 resmi maçta forma giyen Umut Meraş, bu periyotta 5 gol atarken, 7 de asist yaptı ve 12 gole direkt katkı sağladı. Yıldız oyuncu, 2'si 90 dakika olmak üzere 5 lig maçının 4'ünde forma giydi.
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