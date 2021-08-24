24 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Bilal Ceylan Bandırmaspor'a kiralandı

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak isimler de netleşiyor. Siyah-beyazlılar 17 yaşındaki Bilal Ceylan'ı 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiraladığını açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcularımızdan Bilal Ceylan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bandırmaspor'a geçici transfer olmuştur.

Bilal Ceylan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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