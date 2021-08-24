Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 2. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Buna göre ligde averajla liderliği Altay sürdürürken, aynı puanlı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor onu takip etti. İşte güncellenen şampiyonluk oranlarına göre favori takım...