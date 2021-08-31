01 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero İstanbul'a geldi!

Montero İstanbul’da! İşte o görüntüler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Transfer arayışlarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero'yu kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların yeni transferi İspanyol savunmacı İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Francisco Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar İspanyol oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Beşiktaş bu sezonki 11'inci transferi geçen sezon kiralık oynayan Francisco Montero'yu alarak yaptı.

Atletico Madrid ile Montero'nun bonservisinin yarısı karşılığında 750 bin Euro bedel üzerinden anlaşan siyah beyazlılar, İspanyol stoperi İstanbul'a getirdi.

Montero, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

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