31 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adem Ljajic'in menajeri İstanbul'a geldi

Beşiktaş’ta flaş Ljajic gelişmesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in menajeri, sözleşme feshi görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Ljajic'in alacaklarının bölümünden feragat etmesini isteyeceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Sırp futbolcunun menajeri, yönetimle sözleşmes feshi görüşmeleri gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi.

Yönetimin Ljajic'ten alacaklarınını bir bölümünü kulüpte bırakarak bonservisini vermeyi teklif edeceği öğrenildi.

Adem Ljajic'in menajeri İstanbul'da geldi

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