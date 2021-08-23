Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan N'Sakala sözleri! "Ödüm koptu"
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu ve sahadan 0-0 eşitlikle yer aldı. Mücadelede Fabrice N'Sakala yere yığılırken, ilk müdahaleyi kaptan Necip Uysal yapmıştı. 30 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aklıma Eriksen geldi, ödüm koptu" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gaziantep deplasmanında Fabrice N'Sakala herkesi korkutmuştu. Maçın 71. dakikası oynanırken yere yığılıp kalan Kongolu oyuncunun fenalaştığını ilk fark eden isim Necip Uysal'dı.
Herkesten önce sahaya koşarak takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapan tecrübeli futbolcu, tam bir kaptanlık örneği sergiledi. Nefes almakta güçlük çeken arkadaşını hemen yan çeviren Uysal, aynı zamanda durumu çok önceden fark edip sahaya girdiği için sağlık görevlilerin de müdahale etmekte gecikme ihtimalini de ortadan kaldırmış oldu.
"ELİ GÖĞSÜNE GİDİNCE..."
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İlk olarak N'Sakala'nın yürüyüşünün değiştiğini gördüğünü söyleyen Necip Uysal, "Bir ara düzeldi ama ben ona bakmaya devam ettim. Elini göğsüne götürdüğünde yüreğim ağzıma geldi. Christian Eriksen olayı zaten aklımdaydı. Çok korktum ve hemen sahaya girdim" dedi. N'Sakala'nın bilincinin açık olduğunu ve nefes almaya başladığını gördükten sonra çok rahatladığını ifade eden Uysal, "İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu bir daha anladık. Umarım böyle bir olayı bir daha kimse yaşamaz" diye konuştu.
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