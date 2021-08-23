Son dakika transfer haberi: Milli futbolcu Kaan Ayhan Kartal oluyor! İşte İstanbul’a geleceği tarih...

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

1.85 boyundaki stoper "Burada düzenli oynayamaycaksam gitmem için kolaylık gösterin. Yoksa herkes için kayıp bir sezon olacak" resti çekti. Bunun üzerine Beşiktaş'ın Şamiyonlar Ligi faktörü de devreye girdi ve milli futbolcuya izin çıktı.