Son dakika transfer haberi: Milli futbolcu Kaan Ayhan Kartal oluyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, transferde de şampiyon olmak istiyor. Kadrosuna yıldız futbolcuları transfer eden siyah beyazlılar, stoper bölgesi için de bir süredir milli futbolcu Kaan Ayhan'ı gündeminde tutuyordu. 26 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geleceği tarih belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Ve Başiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Kaan Ayhan transferi bu hafta resmiyete dökülecek. Oyuncuyu kiralamaya yanaşmayan Sassuolo yönetimini satın alma opsiyonlu kiralama konusunda ikna etmek için pazarlıklar yapan siyah-beyazlıların sonunda İtalyanların inadını kırdığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre; önceki gün oynanan Hellas Verona maçının ilk 11'inde yer almayan 26 yaşındaki futbolcunun da Çizme ekibine büyük baskı yapmasının transferin önünü açtı.
ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
1.85 boyundaki stoper "Burada düzenli oynayamaycaksam gitmem için kolaylık gösterin. Yoksa herkes için kayıp bir sezon olacak" resti çekti. Bunun üzerine Beşiktaş'ın Şamiyonlar Ligi faktörü de devreye girdi ve milli futbolcuya izin çıktı.
Tecrübeli savunmacının artık bu hafta içinde İstanbul'a gelip resmi imzayı bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, 3 bölgede görev yapabilen bir futbolcu olması sebebiyle Kaan'ı istiyor. Kaan, stoper hattına ek olarak sağ bek ve ön libero hattında forma giyebiliyor.
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