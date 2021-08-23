23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi İtalya'da buldu! Empereur iddiası
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, başarısını bu sezon da devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde kadrosuna önemli isimleri katan siyah beyazlılar, savunma bölgesine de bir takviye yapmak istiyor. Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren yönetim, o ismi İtalya'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş için bir stoper iddiası da İtalya'dan geldi… Siyah-beyazlıların Verona'nın sol stoperi Alan Empereur'u istediği iddia edildi. Sambacı, Verona'da Koray Günther ve Mert Çetin'in arkasında forma bulamıyor. Calciomercato tarafından servis edilen ve Fotomaç tarafından derlenen habere göre; Palmeiras'tan kiralık sözleşmesi bittikten sonra geri dönen Brezilyalı defans için Türkiye'ye ciddi bir ivme var.
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