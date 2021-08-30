30 Ağustos 2021, Pazartesi
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"DAHA DİKKATLİ OLMALISIN"
Siyah-beyazlı hoca şöyle devam etti: "Olumsuz durumlara rağmen farklı da kazanabilirdiniz. Bu durum bile ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı da gösterdiniz. Bravo beyler..." Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, Salih Uçan'la da özel bir görüşme yaparak "Sahada kendini verdiğini, elinden geleni yapmak istediğini görüyorum ama daha dikkatli olmalısın" uyarısında bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan savunma oyuncularını da özel olarak kutladığı ifade edildi.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Salih Uçan'a uyarı!
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Karagümrük maçı sonrası Salih Uçan'a uyarıda bulundu. Deneyimli teknik adamın, Salih Uçan'la özel bir görüşme yaparak "Sahada kendini verdiğini, elinden geleni yapmak istediğini görüyorum ama daha dikkatli olmalısın" dediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta 1-0 kazanılan Karagümrük maçının bitiminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın teşekkür konuşması ortaya çıktı. İkinci devrenin neredeyse tamamını 10 kişi oynayan fakat buna rağmen farklı galibiyeti kaçıran siyah-beyazlılarda soyunma odasında talebelerine seslenen usta hoca, "Ayaklarınıza sağlık" diyerek söze girdi. Fotomaç'ın haberine göre, mücadeleleri nedeniyle futbolcuları kutlayan Yalçın, "Sıcak havaya, eksik oynamanıza rağmen çok iyiydiniz. Şampiyon gibi oynadınız" ifadelerini kullandı.
"DAHA DİKKATLİ OLMALISIN"
Siyah-beyazlı hoca şöyle devam etti: "Olumsuz durumlara rağmen farklı da kazanabilirdiniz. Bu durum bile ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı da gösterdiniz. Bravo beyler..." Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, Salih Uçan'la da özel bir görüşme yaparak "Sahada kendini verdiğini, elinden geleni yapmak istediğini görüyorum ama daha dikkatli olmalısın" uyarısında bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan savunma oyuncularını da özel olarak kutladığı ifade edildi.
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