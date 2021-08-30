Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Öğrencisi Oğuzhan Özyakup ile ilgili de konuşan Yalçın, "Oğuzhan geldi. 'Hocam ben neden oynamıyorum?' dedi. Ben de neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan iyi oyuncu ama devamlılığı yok." dedi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencisi Oğuzhan Özyakup ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili "Çalıştığım hiçbir kulüpte oyuncularla bir problemim olmadı. İletişime açık bir insanım. Oyuncu problemi çözmek istiyorsa benimle çözer. Oğuzhan bana geldi, neden oynamadığını sordu. Ben de ona neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan iyi oyuncu ama devamlılığı yok." ifadelerini kullandı.

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