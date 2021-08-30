30 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın gitmek istediği ligi açıkladı!

Sergen Yalçın gitmek istediği ligi açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yurt dışına çıkma planı olduğunu söyleyen Yalçın, gitmek istediği ligi açıkladı. 48 yaşındaki teknik adam, ileride milli takımı da çalıştırabileceğini belirtti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek planlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Yalçın, yurt dışı planı olduğunu belirtirken, "Büyük takımda şampiyonluktan başka hedef yok. Şahsi hedefim, her sene şampiyon olmak. Bir de Avrupa planım var. İspanya'ya gitmek isterim. İleride milli takım da olabilir neden olmasın." ifadelerini kullandı.

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