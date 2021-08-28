28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın’dan Beşiktaş - Karagümrük maçında 4 değişiklik

Sergen Yalçın’dan 4 değişiklik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçı 11'inden 4 değişiklik yaparak maça çıktı. (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın 11'inden 4 değişiklikle Karagümrük karşısına çıkıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın; N'Sakala, Atiba, Nkoudou ve Kenan Karaman'ın yerine Rıdvan, Alex Teixeira, Larin ve Batshuayi'ye görev verdi.

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