28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Francisco Montero hamlesi!

Beşiktaş eski yıldızına talip oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero için İspanyol kulübüne teklifte bulundu.

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