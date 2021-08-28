28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Ayrıca bu iki oyuncu ilk kez Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların önünde boy gösterdi.
LARIN VE RIDVAN BU SEZON İLK DEFA
Sergen Yalçın, Larin ve Rıdvan Yılmaz'ı da bu sezon ilk defa 11'de sahaya sürdü. Larin; Rizespor mücadelesinde 69. dakikada Nkoudou ile yer değiştirmiş ve 90. dakikada ağları sarsmıştı. Kanadalı futbolcu, geride kalan haftada da 46. dakikada yine Nkoudou ile değişmişti.
Gaziantep FK maçında rahatsızlanarak 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan N'Sakala'nın yerine giren Rıdvan da Karagümrük maçına 11'de başladı.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi ilk kez 11'de!
Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alex Teixeira ve Michy Batshuayi ilk kez bir müsabakaya 11’de başladı. Ayrıca bu iki oyuncu ilk kez Vodafone Park’ta siyah beyazlı taraftarların önünde boy göstermiş oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Alex Teixeira ve Batshuayi ilk defa 11'de görev aldılar. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçında Teixeira 67. dakikada Atiba'nın, Batshuayi de 68. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna sonradan dahil olmuştu.
Ayrıca bu iki oyuncu ilk kez Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların önünde boy gösterdi.
LARIN VE RIDVAN BU SEZON İLK DEFA
Sergen Yalçın, Larin ve Rıdvan Yılmaz'ı da bu sezon ilk defa 11'de sahaya sürdü. Larin; Rizespor mücadelesinde 69. dakikada Nkoudou ile yer değiştirmiş ve 90. dakikada ağları sarsmıştı. Kanadalı futbolcu, geride kalan haftada da 46. dakikada yine Nkoudou ile değişmişti.
Gaziantep FK maçında rahatsızlanarak 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan N'Sakala'nın yerine giren Rıdvan da Karagümrük maçına 11'de başladı.
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