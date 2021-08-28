Kartal galibiyet arıyor! İşte Beşiktaş - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. 2 haftayı 4 puanla geçen Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında sahadan ouan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri...

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Süper Lig'in 3. haftasında Vava-Cars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Karamgümrük maçı öncesi oyuncularını, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Milli araya moralli girmek için üç puan almaya mecburuz. Bu maçta kayıp istemiyorum" diye uyardı.

N'SAKALA OYNAMIYOR

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala, bugün oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, RIDVAN, JOSEF, GHEZZAL, TEIXEIRA, SALİH, LARIN, BATSHUAYI

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, HEDENSTAD, BENATIA, ZUKANOVIC, BALKOVEC, BIGLIA, EFE, MUSA, ERHUN, KERİM, PESIC

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