27 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Jeremain Lens için Fatih Karagümrük'le prensipte anlaştı!

Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Anlaşma sağlandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar Jeremain Lens için Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le prensip anlaşmasına vardı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlamalarında yer almayan Jeremain Lens'i kadro dışı bırakmıştı.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcuyu geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderdiği Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

33 yaşındaki oyuncu Kara Kartal'da kalsaydı 1.8 milyon Euro kazanacaktı. Bu transferle birlikte Beşiktaş, yabancı kontenjanında da bir kişilik daha yer açtı.

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