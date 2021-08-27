Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar Jeremain Lens için Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le prensip anlaşmasına vardı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlamalarında yer almayan Jeremain Lens'i kadro dışı bırakmıştı.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcuyu geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderdiği Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

33 yaşındaki oyuncu Kara Kartal'da kalsaydı 1.8 milyon Euro kazanacaktı. Bu transferle birlikte Beşiktaş, yabancı kontenjanında da bir kişilik daha yer açtı.

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