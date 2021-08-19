20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı çalışmaları sürüyor

Beşiktaş’ta Gaziantep FK mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. (BJK spor haberi)

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18:30'da başladı. Antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri ve istasyon koşuları gerçekleştirildi. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise Gaziantep FK karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekipte transfer görüşmeleri için izinli olan Kartal Kayra Yılmaz ile Tyler Boyd, bugünkü çalışmada yer almadı.

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