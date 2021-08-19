BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18:30'da başladı. Antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri ve istasyon koşuları gerçekleştirildi. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise Gaziantep FK karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekipte transfer görüşmeleri için izinli olan Kartal Kayra Yılmaz ile Tyler Boyd, bugünkü çalışmada yer almadı.

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