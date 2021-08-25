25 Ağustos 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın son durumu belli oldu!

N’Sakala’nın son durumu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta bir anda yerde kalan Fabrice N'Sakala'nın son durumu belli oldu. Kongolu oyuncunun futbol oynamasına engel bir durum olmadığı ve yakın zamanda antrenmanlara başlayacağı açıklandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçının oynandığı sırada rahatsızlanarak sahayı ambulansla terk etmek durumunda kalan Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a sevindirici haber geldi.

31 yaşındaki deneyimli sol bekin sağlık durumu sonuçları belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Kongolu oyuncunun futbol oynamasına engel bir durum olmadığı ve yakın zamanda siyah beyazlı ekiple antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Kartal transferde ısrarcı! Quaresma devreye girdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi 2 ismi açıkladı! Temaslarımız devam ediyor Çebi 2 ismi açıkladı! "Temaslarımız devam ediyor"
N’Sakala sahalara ne zaman dönecek? Resmi açıklama yapıldı N'Sakala sahalara ne zaman dönecek? Resmi açıklama yapıldı
Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes sözleri! Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes sözleri!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör