Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Gedson Fernandes'i renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılarda bu transfer için vatandaşı Ricardo Quaresma devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)