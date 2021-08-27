27 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Fatih Karagümrük mesaisini tamamladı!

Beşiktaş Karagümrük mesaisini tamamladı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Beşiktaş'ın Karagümrük maçı kadrosu açıklandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ın Karagümrük maçı kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Karagümrük maçı kadrosu açıklandı!
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Anlaşma sağlandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör