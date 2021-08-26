26 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak! Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak

Beşiktaş’ın rakipleri belli oluyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. Siyah beyazlıların rakiplerinin belli olacağı kura çekimi İstanbul'da gerçekleşecek. Kara Kartal kuraya 4. torbadan katılacak. Peki, Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte öne çıkan tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Perşembe günü yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak. Geçen sezonun şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek Türk takımı olarak yer alacağı Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon

2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund

3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit

4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg

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