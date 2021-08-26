26 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte Beşiktaş'ın Devler Ligi grubu (Son dakika BJK spor haberleri)

Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play off maçlarının tamamlanmasının ardından gruplara katılacak takımlar ve torbalar netleşti. Ülkemizi bir tek Beşiktaş temsil ederken, siyah-beyazlıların rakiplerinin belli olacağı kura çekimi başladı. Kura çekimindeki son dakika gelişmelerini haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın grubu ve rakipleri belli oldu. İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilen kura sonrasında siyah-beyazlı ekip C Grubu'nda yer aldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek Türk takımı olarak yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

A Grubu
Manchester City
PSG
Leipzig

B Grubu
Atletico Madrid
Liverpool
Porto

C Grubu
Sporting Lizbon
Borussia Dortmund
Ajax
BEŞİKTAŞ

D Grubu
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk

E Grubu
Bayern Münih
Barcelona
Benfica

F Grubu
Villarreal
Manchester United
Atalanta
Young Boys

G Grubu
Lille
Sevilla
Salzburg

H Grubu
Chelsea
Juventus
Zenit

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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