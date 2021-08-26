UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play off maçlarının tamamlanmasının ardından gruplara katılacak takımlar ve torbalar netleşti. Ülkemizi bir tek Beşiktaş temsil ederken, siyah-beyazlıların rakiplerinin belli olacağı kura çekimi başladı. Kura çekimindeki son dakika gelişmelerini haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın grubu ve rakipleri belli oldu. İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilen kura sonrasında siyah-beyazlı ekip C Grubu'nda yer aldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek Türk takımı olarak yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

A Grubu

Manchester City

PSG

Leipzig

B Grubu

Atletico Madrid

Liverpool

Porto

C Grubu

Sporting Lizbon

Borussia Dortmund

Ajax

BEŞİKTAŞ

D Grubu

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

E Grubu

Bayern Münih

Barcelona

Benfica

F Grubu

Villarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

G Grubu

Lille

Sevilla

Salzburg

H Grubu

Chelsea

Juventus

Zenit

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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