Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak! Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. Siyah beyazlıların rakiplerinin belli olacağı kura çekimi İstanbul'da gerçekleşecek. Kara Kartal kuraya 4. torbadan katılacak. Peki, Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte öne çıkan tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Perşembe günü yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak. Geçen sezonun şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek Türk takımı olarak yer alacağı Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

1. TORBA

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk

RB Leipzig

Salzburg

Benfica

Atalanta

Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ

Dinamo Kiev

Sherif

Club Brugge

Young Boys

Milan

Malmö

Wolfsburg

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