19 Ağustos 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika transfer haberi: Paulina Hersler Beşiktaş'ta!

Beşiktaş İsveçli yıldızı kadrosuna kattı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, İsveçli oyuncu Paulina Hersler'i transfer ettiğini duyurdu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, son alarak İtalya'nın Givova Battipaglia ekibinde forma giyen 27 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, İsveçli oyuncu Paulina Frida Hersler'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son alarak İtalya'nın Givova Battipaglia ekibinde forma giyen 27 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
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