26 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

CANLI - Kura çekimi birazdan! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (BJK kura çekimi)

Devler Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oluyor! | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play off maçlarının tamamlanmasının ardından gruplara katılacak takımlar ve torbalar netleşti. Ülkemizi bir tek Beşiktaş temsil ederken, siyah-beyazlıların rakiplerinin belli olacağı kura çekimi başladı. Kura çekimindeki son dakika gelişmelerini haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İstanbul'da gerçekleştiriliyor... Ülkemizi Beşiktaş'ın temsil edeceği Avrupa kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kura çekimi yapılıyor...

TAKIMLAR HANGİ TORBADA?

Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...

1. TORBA

Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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