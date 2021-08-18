Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Sassuolo'ya 2 farklı teklif! Kaan Ayhan'da öncelik kiralama
Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen ve buraya yerli futbolcu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Kaan Ayhan konusunda temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar milli stoperi kiralamak isterken, İtalyan kulübü ise buna yanaşmıyor. Bu doğrultuda Kara Kartal, Sassuolo'ya 2 farklı teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Michy Batshuayi transferi ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, defans için arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, birçok isimle görüşüyor. Godin ile yüksek maaşı yüzünden anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, Denswil'i listesinde bulunduruyor. Ancak yabancı sınırı yüzünden sıkıntı çekmek istemeyen yönetim, daha önce de temas kurduğu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti.
ÖNCELİK KİRALAMA
Fotomaç'ın haberine göre; Bonservisi Sassuolo'da bulunan Kaan için kiralama formülü düşünen siyah beyazlılar, milli futbolcu ve İtalyan kulübü ile görüşmelere başladı. Hatta Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Beşiktaş, milli futbolcu Kaan ve kulübü Sassuolo ile görüşmelere başladı.
Milli futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın ilk isteği Kaan'ı kiralamak, ancak Sassuolo bonservisiyle vermek istiyor. Yönetim de bunun üzerine İtalyan ekibine iki farklı teklif götürdü.
HAFTA SONU NETLEŞİYOR
Siyah-beyazlılar, Kaan için Sassuolo'ya ilk olarak "Size Adem Ljajic'i bonservisiyle, üzerine de 1.5 milyon euro verelim" önerisini sundu. Beşiktaş yönetimi, bu teklifle ilgili herhangi bir geri dönüş olmaması üzerine hemen ikinci teklifini de yaptı: "Ersin Destanoğlu'nu verelim, siz de bize Kaan + 2 milyon euro verin." Yönetimin yaptığı bu öneriler üzerine İtalyanlar düşünmek için süre isterken, transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası