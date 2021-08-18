19 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Sassuolo'ya 2 farklı teklif! Kaan Ayhan'da öncelik kiralama

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen ve buraya yerli futbolcu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Kaan Ayhan konusunda temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar milli stoperi kiralamak isterken, İtalyan kulübü ise buna yanaşmıyor. Bu doğrultuda Kara Kartal, Sassuolo'ya 2 farklı teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan Sassuolo’ya 2 farklı teklif! Kaan Ayhan’da öncelik kiralama
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Michy Batshuayi transferi ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, defans için arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, birçok isimle görüşüyor. Godin ile yüksek maaşı yüzünden anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, Denswil'i listesinde bulunduruyor. Ancak yabancı sınırı yüzünden sıkıntı çekmek istemeyen yönetim, daha önce de temas kurduğu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan Sassuolo’ya 2 farklı teklif! Kaan Ayhan’da öncelik kiralama

ÖNCELİK KİRALAMA
Fotomaç'ın haberine göre; Bonservisi Sassuolo'da bulunan Kaan için kiralama formülü düşünen siyah beyazlılar, milli futbolcu ve İtalyan kulübü ile görüşmelere başladı. Hatta Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Beşiktaş, milli futbolcu Kaan ve kulübü Sassuolo ile görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan Sassuolo’ya 2 farklı teklif! Kaan Ayhan’da öncelik kiralama

Milli futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın ilk isteği Kaan'ı kiralamak, ancak Sassuolo bonservisiyle vermek istiyor. Yönetim de bunun üzerine İtalyan ekibine iki farklı teklif götürdü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan Sassuolo’ya 2 farklı teklif! Kaan Ayhan’da öncelik kiralama

HAFTA SONU NETLEŞİYOR
Siyah-beyazlılar, Kaan için Sassuolo'ya ilk olarak "Size Adem Ljajic'i bonservisiyle, üzerine de 1.5 milyon euro verelim" önerisini sundu. Beşiktaş yönetimi, bu teklifle ilgili herhangi bir geri dönüş olmaması üzerine hemen ikinci teklifini de yaptı: "Ersin Destanoğlu'nu verelim, siz de bize Kaan + 2 milyon euro verin." Yönetimin yaptığı bu öneriler üzerine İtalyanlar düşünmek için süre isterken, transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

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