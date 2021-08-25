25 Ağustos 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes yuvaya dönüyor!

Marcelo yuvaya dönüyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.08.2021

Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunda 7 milyon Euro’ya Lyon’a sattığı Marcelo Guedes dönüş hazırlığında. Angers karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından soyunma odasındaki davranışlarından dolayı kadro dışı kalan Marcelo’nun geri dönüş ihtimali yok. Brezilyalı savunmacı, bu doğrultuda yuvasına dönmeye yakın. Deneyimli stoperin eşi de İstanbul'a dönmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah beyazlıların 7 milyon Euro'ya Lyon'a sattığı Marcelo Guedes dönüş hazırlığında.

Bunu en fazla isteyense Brezilyalı oyuncunun Türkiye aşığı olan eşi Tatiana.

Fotomaç'ın Foot Mercato'dan derlediği habere göre; Angers karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından soyunma odasındaki davranışlarından dolayı A takımdan uzaklaştırılan Marcelo'nun geri dönüş ihtimali yok.

Yıldız oyuncunun en sevdiği hobisini (golf) filme alan ve yayınlayan karısı Tatiana Guedes, eşinin bir an önce Lyon'dan ayrılıp İstanbul'a dönmesini istiyor.

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