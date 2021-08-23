Beşiktaş'ta tranfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna yıldız isimleri dahil eden siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Gedson Fernandes'i gündemine almıştı. Kara Kartal, yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda alternatifini de belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmasına rağmen oyuncunun kaprisleri nedeniyle cayma aşamasına gelen Beşiktaş, listesine flaş bir isim ekledi. O da daha 5 gün önce boşa çıkan Fernando oldu. Beijing ile sözleşmesini noktalayan 29 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile ilk temasın kurulduğu belirtildi. Gelen haberlere göre sambacının siyahbeyazlı takıma sıcak baktığı ve gelmeye hazır olduğu belirtildi. Son kararı Sergen hoca verecek.

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