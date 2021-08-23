23 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Al Jazira'ya transfer oldu
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı forma ile 6 gol kaydetmişti. (BJK spor haberleri)
2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu.
Sporting Lizbon forması giyen kanat oyuncusu geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht'de sezonu kiralık olarak geçirmişti. Fanatik'in haberine göre 30 yaşındaki futbolcunun Portekiz kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Abdoulay Diaby Beşiktaş forması giydiği sezonda 40 maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası