23 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Al Jazira'ya transfer oldu

Diaby’in yeni takımı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı forma ile 6 gol kaydetmişti. (BJK spor haberleri)

2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu.

Sporting Lizbon forması giyen kanat oyuncusu geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht'de sezonu kiralık olarak geçirmişti. Fanatik'in haberine göre 30 yaşındaki futbolcunun Portekiz kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Abdoulay Diaby Beşiktaş forması giydiği sezonda 40 maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştı.

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