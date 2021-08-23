Bir dönem Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Al Jazira'ya transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı forma ile 6 gol kaydetmişti. (BJK spor haberleri)

Sporting Lizbon forması giyen kanat oyuncusu geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht'de sezonu kiralık olarak geçirmişti. Fanatik'in haberine göre 30 yaşındaki futbolcunun Portekiz kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Abdoulay Diaby Beşiktaş forması giydiği sezonda 40 maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştı.

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