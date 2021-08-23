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Beşiktaş'tan Umut Meraş hamlesi! | Son dakika spor haberleri...

Kartal’dan sol bek hamlesi! Temasa geçildi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın durumunu bekliyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelilşmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme değerlendirdi. Dikme, "Beşiktaş Yönetimi, N'Sakala'nın sağlık raporunu bekliyor. Gelecek rapora göre sol beke Umut Meraş transfer edilebilir. Umut Meraş, bonservisini düşürebilmek için alacaklarının bir kısmından vazgeçebilir." dedi. (BJK spor haberelri)

Beşiktaş'ta son oynanan Gaziantep FK maçında geçirdiği rahatsızlığın ardından herkesi korkutan N'Sakala'nın durumuna göre sol bek hamlesi gerçekleşecek. Transfere dair detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş Yönetimi, N'Sakala'nın sağlık raporunu bekliyor. Gelecek rapora göre sol beke Umut Meraş transfer edilebilir. Umut Meraş, bonservisini düşürebilmek için alacaklarının bir kısmından vazgeçebilir. Sergen Yalçın da Umut Meraş için olumlu. Önümüzdeki 4-5 gün hareketli geçebilir." ifadelerinde bulundu.
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