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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala açıklaması! "Genel durumu iyi"

Beşiktaş’tan N’Sakala açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta Fabrice N'Sakala'nın dili boğazına kaçmıştı. Siyah-beyazlılar 31 yaşındaki oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi. Beşiktaş, "Tetkikleri Gaziantep'te devam etmektedir. Genel durumu iyi" açıklaması yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlıların Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala maç içerisinde bir anda yerde kalarak futbolseverleri korkutmuştu. Siyah-beyazlı kulüpten oyuncunun son durumuna ilişkin yeni bir bilgilendirme yapıldı.

Beşiktaş'ın Fabrice N'Sakala açıklaması şöyle:

Futbolcumuz Fabrice N'Sakala'nın detaylı tetkikleri Gaziantep'te devam etmektedir. Kulubümüz bugün akşama doğru sporcumuzu İstanbul'a getirip kontrollerine burada devam ettirmeyi planlamaktadır.

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