Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala açıklaması! "Genel durumu iyi"

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar maçın ilk yarısında Djilobodji'nin Kenan Karaman'a yaptığı hareket sonrası penaltı beklerken, hakem Ümit Öztürk 'devam' dedi. A Spor'un duayen yorumcuları da bu pozisyonu çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)