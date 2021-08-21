Beşiktaş'tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...
Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i istese de diğer adaylarını da belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de ilk hafta sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş, lige moralli bir başlangıç yaptı. Son şampiyonda bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'ta öncelik verilen isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu sergilediği futbolla her kesimin büyük beğenisini kazanmıştı.
Genç yıldız için Galatasaray'la kapışan Beşiktaş'a kötü haber Benfica'dan geldi. A Spor'a konuşan Benfica Başkanı Rui Costa, "Gedson için kimse ile anlaşmadık. Gedson Benfica'dan ayrılmayacak" dedi.
Bu açıklamalar sonrası listesindeki diğer alternatiflere yönelen Beşiktaş'ta, transfer mesaisi devam ediyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre; siyah-beyazlıların orta saha adayları...
FERNANDO LUCAS MARTINS
Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Fernando Lucas Martins, Beşiktaş'ın orta saha adaylarından biri... 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak siyah-beyazlı takıma sıcak baktığını söylemişti.
SALİH ÖZCAN
Alman temsilcisi Köln'le 2023'e kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncunun Beşiktaş'a gelme ihtimali az da olsa siyah-beyazlıların 23 yaşındaki genç yetenekle ilgilendiği ifade ediliyor.
CAN BOZDOĞAN
Beşiktaş'ın listesinde yer alan bir başka gurbetçi oyuncu da Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan... 20 yaşındaki orta sahanın kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Siyah-beyazlı takımın adayları arasında yer alan Can Bozdoğan, Sergen Yalçın'ın biraz daha tecrübeli bir ismi talep etmesinden dolayı öncelik değil.
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