21 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i istese de diğer adaylarını da belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş’tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Süper Lig'de ilk hafta sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş, lige moralli bir başlangıç yaptı. Son şampiyonda bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş’tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta öncelik verilen isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu sergilediği futbolla her kesimin büyük beğenisini kazanmıştı.

Beşiktaş’tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...

Genç yıldız için Galatasaray'la kapışan Beşiktaş'a kötü haber Benfica'dan geldi. A Spor'a konuşan Benfica Başkanı Rui Costa, "Gedson için kimse ile anlaşmadık. Gedson Benfica'dan ayrılmayacak" dedi.

Beşiktaş’tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...

Bu açıklamalar sonrası listesindeki diğer alternatiflere yönelen Beşiktaş'ta, transfer mesaisi devam ediyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre; siyah-beyazlıların orta saha adayları...

Beşiktaş’tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...

FERNANDO LUCAS MARTINS

Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Fernando Lucas Martins, Beşiktaş'ın orta saha adaylarından biri... 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak siyah-beyazlı takıma sıcak baktığını söylemişti.

Beşiktaş’tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...

SALİH ÖZCAN

Alman temsilcisi Köln'le 2023'e kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncunun Beşiktaş'a gelme ihtimali az da olsa siyah-beyazlıların 23 yaşındaki genç yetenekle ilgilendiği ifade ediliyor.

Beşiktaş’tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...

CAN BOZDOĞAN

Beşiktaş'ın listesinde yer alan bir başka gurbetçi oyuncu da Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan... 20 yaşındaki orta sahanın kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Siyah-beyazlı takımın adayları arasında yer alan Can Bozdoğan, Sergen Yalçın'ın biraz daha tecrübeli bir ismi talep etmesinden dolayı öncelik değil.

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