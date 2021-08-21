Beşiktaş’tan orta saha atağı! Sergen Yalçın...

CAN BOZDOĞAN

Beşiktaş'ın listesinde yer alan bir başka gurbetçi oyuncu da Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan... 20 yaşındaki orta sahanın kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Siyah-beyazlı takımın adayları arasında yer alan Can Bozdoğan, Sergen Yalçın'ın biraz daha tecrübeli bir ismi talep etmesinden dolayı öncelik değil.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ