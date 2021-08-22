23 Ağustos 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Gaziantep FK-Beşiktaş maçında Kenan Karaman'a yapılan hareket penaltı mı? Usta isimler değerlendirdi!

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar maçın ilk yarısında Djilobodji'nin Kenan Karaman'a yaptığı hareket sonrası penaltı beklerken, hakem Ümit Öztürk 'devam' dedi. A Spor'un duayen yorumcuları da bu pozisyonu çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
22.08.2021
ABONE OL

İşte duayen isimlerin o yorumları:

Erman Toroğlu: Net penaltı.
Reha Kapsal: Net bir penaltı.
Ceyhun Eriş: Kenan'a net bir müdahale var.
Gökhan Keskin: Rakip direkt Kenan'ın ayağına vuruyor, bence penaltı.

DİĞER
Gedson’da kritik tarih! Beşiktaş ve G.Saray... Gedson'da kritik tarih! Beşiktaş ve G.Saray... 22.08.2021
Kenan’a yapılan hareket penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Kenan'a yapılan hareket penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! 22.08.2021
Kerem Ülkü’den N’Sakala açıklaması! Kerem Ülkü'den N'Sakala açıklaması! 22.08.2021
N’Sakala’nın son durumu belli oldu! N'Sakala'nın son durumu belli oldu! 22.08.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Toroğlu ilk yarıyı böyle değerlendirdi! Beşiktaş dikkatsiz oynarsa... Toroğlu ilk yarıyı böyle değerlendirdi! "Beşiktaş dikkatsiz oynarsa..." 21.08.2021
Teixeira ilk 11’de olacak mı? İşte son gelişmeler Teixeira ilk 11'de olacak mı? İşte son gelişmeler 21.08.2021
Kaan Ayhan babası Erol Ayhan’dan Beşiktaş itirafı! Kaan Ayhan babası Erol Ayhan'dan Beşiktaş itirafı! 20.08.2021
Batshuayi’den flaş açıklama! İlk hedefim... Batshuayi'den flaş açıklama! "İlk hedefim..." 19.08.2021
Beşiktaş’ın yeni transferi Batshuayi’yi yorumladı! Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi'yi yorumladı! 18.08.2021
Beşiktaş’tan Kaan Ayhan ve Serdar Aziz hamlesi! Beşiktaş'tan Kaan Ayhan ve Serdar Aziz hamlesi! 17.08.2021
Lucas Fernando A Spor’a konuştu! Lucas Fernando A Spor'a konuştu! 17.08.2021
Batshuayi ilk maçına ne zaman çıkacak? Batshuayi ilk maçına ne zaman çıkacak? 17.08.2021
Batshuayi İstanbul’a geldi! İşte ilk görüntüler... Batshuayi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler... 17.08.2021
Beşiktaş’ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı! Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı! 16.08.2021
Batshuayi transferiyle ilgili dikkat çeken sözler! Sergen Yalçın... Batshuayi transferiyle ilgili dikkat çeken sözler! Sergen Yalçın... 15.08.2021
Kartal’dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi Kartal'dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi 14.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi
Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N'Sakala fenalaştı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek
Son dakika spor haberi: Kayserispor - Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Belhanda ve Hikmet Karaman...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti Rusya'da buldu! Transferde rakip İtalyan devi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör