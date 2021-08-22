Gaziantep FK-Beşiktaş maçında Kenan Karaman'a yapılan hareket penaltı mı? Usta isimler değerlendirdi!

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar maçın ilk yarısında Djilobodji'nin Kenan Karaman'a yaptığı hareket sonrası penaltı beklerken, hakem Ümit Öztürk 'devam' dedi. A Spor'un duayen yorumcuları da bu pozisyonu çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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İşte duayen isimlerin o yorumları:

Erman Toroğlu: Net penaltı.

Reha Kapsal: Net bir penaltı.

Ceyhun Eriş: Kenan'a net bir müdahale var.

Gökhan Keskin: Rakip direkt Kenan'ın ayağına vuruyor, bence penaltı.