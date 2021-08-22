23 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın büyük sorunu! Tam 75 milyon TL...

Beşiktaş’ın büyük sorunu! Tam 75 milyon TL...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler de önemli yer tutuyor. Siyah-beyazlılarda şu ana kadar kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas ve Adem Ljajic'e; takımdan ayrılmaması halinde 75 milyon TL ödenecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Teknik heyet tarafından kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas ile yolları ayırmak için çalışan Siyah-Beyazlı yönetim, şu an için bu 3 isim için istenilen tekliflerin gelmemesi sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşıyor.

Kısa bir süre önce kadro dışı kalan ve senelik maliyeti 4.2 milyon Euro (42 milyon TL) olan Adem Ljajic'e gelen tekliflerin oyuncunun Beşiktaş'ta kazandığı rakamın 4'te 1'inden dahi az olduğu ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun bu yüzden ayrılık için şimdilik kapıları kapattığı belirtildi.

Beşiktaş ile sözleşmesinin son senesine giren ve gelecek yıl için garanti ücret olarak 1.8 milyon Euro (18 milyon TL) alacak olan Jeremain Lens'e ise şu ana kadar tek teklif Karagümrük'ten geldi. Takvim'in haberine göre İstanbul ekibi oyuncunun maaşının 350 bin Euro'luk kısmını teklif ederken, Lens ise ancak kalan 1 milyon 450 bin Euro'nun Beşiktaş tarafından karşılanması durumunda takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.

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