Antep çok iyi kapandı. Kaptığı toplarla da süratle kontratağa çıkabildi. Peki Beşiktaş ne yaptı? İlk yarıda koskoca bir hiç. Ne şut attılar, ne kenarlara inip orta yaptılar ne de forvet arkasından adam eksiltip araya oynayabildiler. Zaten böyle araya oynayabilecek pek fazla da oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın.