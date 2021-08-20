20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gündeminde olan Diego Godin transferinde flaş detay!

Godin kararını verdi! Transfer...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Diego Godin transferinde flaş bir detay ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre Uruguaylı savunma oyuncusu takımı Cagliari'de kalmak istiyor. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer aldığı bilinen Uruguaylı savunmacı Diego Godin ile ilgili flaş bir gelişme İtalyan basınında gündeme geldi.

Cenrotrentuno'da yer alan bilgilere göre Diego Godin, transfer olmak istediği takımı buldu. Daha önce kendisine Dinamo Moskova, Villareal, Real Betis ve Beşiktaş gibi kulüplerin teklif götürdüğü bilinen Godin, son kararını verdi.

CAGLIARI'DE KALMAK İSTİYOR

Aktarılan bilgilere göre Diego Godin, Cagliari'ye transfer olmak istiyor. Uruguaylı yıldızın bu tercihinin sebebi ise, takımında kalmaya devam etmek istemesi.

DİĞERLERİNİ NEDEN REDDETTİ?

Öte yandan Diego Godin'in bu kararının arkasında farklı sebepler olduğu kaydedildi. Dinamo Moskova'yı reddetmesinin sebebinin, Rusya Ligi'nin yeterince rekabetçi olmaması olduğu aktarılırken, Villareal ve Real Betis'in de oyuncuya istediği parayı vermeye yanaşmadığı kaydedildi.

Bununla beraber Godin'in, Beşiktaş'ı reddetmesinin sebebinin, hem istediği maaşı alamadığından dolayı hemde Süper Lig'i yetersiz gördüğünde dolayı olduğu ifade edildi.

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