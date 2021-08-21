21 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Emre Kocadağ'dan flaş sözler! Batshuayi, Ghezzal, Rosier ve Ljajic...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yayıncı kuruluşa siyah-beyazlı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Michy Batshuayi ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken, kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilmek istenen Adem Ljajic ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberleri: Emre Kocadağ’dan flaş sözler! Batshuayi, Ghezzal, Rosier ve Ljajic...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Kocadağ, özellikle Chelsea'den alınan Batshuayi ile ilgili büyük beklentileri olduğunu belirterek, "Bizi skora götürebilecek iyi bir kadromuz var. Üzerine de çok ciddi isimler getirdik. Batshuayi de dünya çapında ses getirmiş, 1 yıl burada çok büyük katkı verebilecek bir oyuncu. Gönlüm 30 golü görmesi" ifadesini kullandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Emre Kocadağ’dan flaş sözler! Batshuayi, Ghezzal, Rosier ve Ljajic...

YERE SAĞLAM BASIYORUZ
Başarılı yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon başı 'Beşiktaş favori' yorumları yapılıyor. Geçen sene diğer takımlara yapılan algı bu sezon Beşiktaş'a yapılıyor. Bizi geride görüyorlardı. Biz transfer şampiyonu değiliz. Ayaklarımız yere sağlam basarak, tevazu içinde, disiplinli ilerleyeceğiz. Beşiktaş, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yoluna çıktı. Bu sezon sonunda da bir kez daha ipi göğüslemekten başta bir düşüncemiz yok."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Emre Kocadağ’dan flaş sözler! Batshuayi, Ghezzal, Rosier ve Ljajic...

ROSIER HAK ETTİ
Rosier verdiği katkı ve genç yaşıyla, yatırım yapılabilecek bir oyuncuydu. Sezon bittiğinden bu yana birçok teklif aldı ama duruşuyla Beşiktaş'a geldi. Taraftarımız da ona hak ettiği karşılamayı yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Emre Kocadağ’dan flaş sözler! Batshuayi, Ghezzal, Rosier ve Ljajic...

GHEZZAL BİZİ İSTEDİ
Ghezzal transferi uzun sürdü ama biz ağır hareket ediyoruz, karşı tarafın tavrını ölçüyoruz. Rachid de baştan beri Beşiktaş'ı istemişti. Taliplerinin olması ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun göstergesiydi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Emre Kocadağ’dan flaş sözler! Batshuayi, Ghezzal, Rosier ve Ljajic...

ADEM LJAJIC'E TEKLİF VAR
Jeremain Lens ve Douglas'la yollarımızı ayırmaya çalışıyoruz. Başka bir takıma gidip futbol oynamaları için elimizden gelen her seyi yapıyoruz fakat şimdiye kadar hiç bir ilerleme kaydedemedik. Adem Ljajic'e gelen teklifler var, değerlendirecektir diye umuyorum.

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