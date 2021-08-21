Son dakika Beşiktaş haberleri: Emre Kocadağ'dan flaş sözler! Batshuayi, Ghezzal, Rosier ve Ljajic...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yayıncı kuruluşa siyah-beyazlı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Michy Batshuayi ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken, kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilmek istenen Adem Ljajic ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Kocadağ, özellikle Chelsea'den alınan Batshuayi ile ilgili büyük beklentileri olduğunu belirterek, "Bizi skora götürebilecek iyi bir kadromuz var. Üzerine de çok ciddi isimler getirdik. Batshuayi de dünya çapında ses getirmiş, 1 yıl burada çok büyük katkı verebilecek bir oyuncu. Gönlüm 30 golü görmesi" ifadesini kullandı.
YERE SAĞLAM BASIYORUZ
Başarılı yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon başı 'Beşiktaş favori' yorumları yapılıyor. Geçen sene diğer takımlara yapılan algı bu sezon Beşiktaş'a yapılıyor. Bizi geride görüyorlardı. Biz transfer şampiyonu değiliz. Ayaklarımız yere sağlam basarak, tevazu içinde, disiplinli ilerleyeceğiz. Beşiktaş, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yoluna çıktı. Bu sezon sonunda da bir kez daha ipi göğüslemekten başta bir düşüncemiz yok."
ADEM LJAJIC'E TEKLİF VAR
Jeremain Lens ve Douglas'la yollarımızı ayırmaya çalışıyoruz. Başka bir takıma gidip futbol oynamaları için elimizden gelen her seyi yapıyoruz fakat şimdiye kadar hiç bir ilerleme kaydedemedik. Adem Ljajic'e gelen teklifler var, değerlendirecektir diye umuyorum.
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