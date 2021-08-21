YERE SAĞLAM BASIYORUZ

Başarılı yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon başı 'Beşiktaş favori' yorumları yapılıyor. Geçen sene diğer takımlara yapılan algı bu sezon Beşiktaş'a yapılıyor. Bizi geride görüyorlardı. Biz transfer şampiyonu değiliz. Ayaklarımız yere sağlam basarak, tevazu içinde, disiplinli ilerleyeceğiz. Beşiktaş, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yoluna çıktı. Bu sezon sonunda da bir kez daha ipi göğüslemekten başta bir düşüncemiz yok."