21 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK-Beşiktaş maçı öncesi Batshuayi ve Teixeira sözleri! | Son dakika spor haberi

Yalçın’dan Batshuayi ve Teixeira sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, yeni transferler Michy Batshuayi ve Alex Teixeira ile ilgili de konuştu. (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, maça yedek kulübesinde başlayan yeni transferler Mitchy Batshuayi'nin hazır geldiğini, Alex Teixeira'nın ise hazırlandığını söyledi.

İşte Sergen Yalçın'ın maç önü açıklamaları:

"Batshuayi hazır durumda geldi, Teixeira da hazırlanıyor, Larin de sakatlıktan çıktı. Onları ikinci bölümde oyuna atmayı planlıyoruz, inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Kadro derinliğini kurmaya çalışıyoruz. Bu üç haftalık periyot hem hazırlık süreci hem de oyuncuların birbirini tanıma süreci. Zor bir maç olacağını düşünüyorum, iyi hazırlandık. İyi başladık, inşallah bugün de kayıpsız dönersek mutlu oluruz. Zor bir müsabaka. Gaziantep deplasmanları zordur. Son 2 sezonda burada kaybettik, burada iyi anılarımız yok."

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