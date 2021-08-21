22 Ağustos 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde gözler eski yıldızı Marcelo'ya çevrildi!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kartal, transfer döneminin de hareketli takımlarındandı. Hücum hattını yıldız isimlerle güçlendiren siyah beyazlılarda gözler stoper bölgesine çevrildi. Beşiktaş eski yıldızı Marcelo'yu yeniden transfer etmek için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta stoper transferinde gözler eski yıldızı Marcelo’ya çevrildi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2021

Beşiktaş stoper transferini bir an önce sonlandırmak istiyor. Siyah beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'da kadro dışı kalan eski yıldızı Marcelo Guedes'in peşinde. Kara Kartal, 34 yaşındaki yıldızın bonservisini eline almasını bekliyor. Beşiktaş ondan sonra harekete geçecek ve transferi bitirecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta stoper transferinde gözler eski yıldızı Marcelo’ya çevrildi!

ÜLKESİNDEN DE İSTEYENLER VAR

Takvim'in haberine göre; Marcelo transferini Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın da çok istediği ve bunun için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya ülkesinden de talipler var.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta stoper transferinde gözler eski yıldızı Marcelo’ya çevrildi!

2017'DEN BERİ LYON'DA!

Brezilyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 2017 yılından beri Fransız temsilcisi Lyon'da forma giyen Marcelo'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta stoper transferinde gözler eski yıldızı Marcelo’ya çevrildi!

TARAFTAR ONU ÇOK SEVİYOR

Marcelo 2016 yılında Beşiktaş'ta forma giymiş ve performansıyla Siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Marcelo, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra da kulübü ziyaret etmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta stoper transferinde gözler eski yıldızı Marcelo’ya çevrildi!

8 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2015-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo, gösterdiği başarılı performans sonrası 8 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın’dan flaş transfer sözleri! Sergen Yalçın'dan flaş transfer sözleri!
Beşiktaş’tan N’Sakala paylaşımı geldi! Beşiktaş'tan N'Sakala paylaşımı geldi!
N’Sakala’nın son durumu belli oldu! N'Sakala'nın son durumu belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör