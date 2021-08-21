ÜLKESİNDEN DE İSTEYENLER VAR

Takvim'in haberine göre; Marcelo transferini Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın da çok istediği ve bunun için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya ülkesinden de talipler var.