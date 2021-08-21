Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde gözler eski yıldızı Marcelo'ya çevrildi!
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kartal, transfer döneminin de hareketli takımlarındandı. Hücum hattını yıldız isimlerle güçlendiren siyah beyazlılarda gözler stoper bölgesine çevrildi. Beşiktaş eski yıldızı Marcelo'yu yeniden transfer etmek için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
ÜLKESİNDEN DE İSTEYENLER VAR
Takvim'in haberine göre; Marcelo transferini Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın da çok istediği ve bunun için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya ülkesinden de talipler var.
TARAFTAR ONU ÇOK SEVİYOR
Marcelo 2016 yılında Beşiktaş'ta forma giymiş ve performansıyla Siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Marcelo, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra da kulübü ziyaret etmişti.
8 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
2015-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo, gösterdiği başarılı performans sonrası 8 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer olmuştu.
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