Beşiktaş 1 - 0 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Siyah beyazlılar, zorlu rakibini 10 kişi kaldığı maçta 1-0 mağlup etti. Kartal'a galibiyeti getiren golü, 30. dakikada yeni transferlerden Alex Teixeira kaydetti. Beşiktaş'ta Salih Uçan, 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

Kartal'ın yeni transferleri Alex Teixeira ve Batshuayi'nin ilk kez 11'de çıktığı maç, ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol Alex Teixeira'nın harika vuruşuyla geldi.

Mücadelenin 48. dakikasında Salih Uçan ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Milli oyuncu böylelikle Süper Lig'deki ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 7'ye yükseltirken Fatih Karagümrük 4 puanda kaldı.

YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda 0-0 sona eren Gaziantep maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; savunmada Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı, orta sahada Atiba Hutchinson'un yerine Alex Teixeira'yı, sol kanatta Kevin N'Koudou'nun yerine Cyle Larin'i, santrforda ise Kenan Karaman'ın yerine Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı görevlendiren Sergen Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Salih Uçan ve Alex Teixeira, solunda ise Cyle Larin'i oynattı. Yalçın gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.

Siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, Rıvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira, Larin, Batshuayi."

RIDVAN YILMAZ 134 GÜN SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, bu sezon ilk kez resmi bir maçta 11'de görev yaptı. Siyah-beyazlı ekipte, Gaziantep FK maçında Fabrice N'Sakala ani bilinç kaybı yaşamış ve oyundan çıkmıştı. Fransız savunmacının hem Gaziantep'te hem de İstanbul'da tektikleri devam etmişti. N'Sakala'nın yokluğunda Rıdvan Yılmaz formayı devraldı. Genç oyuncu bu sezon ilk kez resmi bir maça 11'de başladı. Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında N'Sakala'nın yerine oyuna sonradan dahil olmuştu. Rıdvan Yılmaz, son olarak geçtiğimiz sezonun 35'inci haftasında iç sahada oynanan Ankaragücü maçında ilk 11'de forma şansı bulmuştu.

BATSHUAYI VE TEIXEIRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin, transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ve Alex Teixeira, ilk kez bir maçta 11'de görev yaptı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayan Teixeira ve bu maçın ardından kadroya dahil edilen Batshuayi, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. İkili, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça 11'de başladı.

KENAN KARAMAN KULÜBEYE

Beşiktaş'ta transfer döneminde kadroya dahil edilen Kenan Karaman, Fatih Karagümrük maçına yedek kulübesinde başladı. Ligin ilk 2 haftasında oynanan Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarına ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, bu maçta 11'deki yerini Batshuayi'ye bıraktı. Kenan Karaman, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında N'Koudou'nun attığı golde asisti yapan isim olmuştu.

BEŞİKTAŞLILAR ZAFER BAYRAMI TİŞÖRTLERİYLE SAHAYA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekipte futbolcular, karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tişörtleriyle ısınmaya çıktı. Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü unutulmadı. Siyah-beyazlı futbolcular, maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere sahaya '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtün üstünde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı da yer aldı. Ayrıca karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, skorboardlarda da '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazısı yer aldı ve Mustafa Kemal Atatürk resmi de skorboardlarda gösterildi.

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