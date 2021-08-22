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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı yöneticiler N'Sakala’yı ziyaret etti

Beşiktaşlı yöneticilerden N’Sakala’ya ziyaret
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Kulübü yöneticileri Emre Kocadağ, Hakan Daltaban ve Adnan Demir, Gaziantep maçında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'yı hastanede ziyaret etti. (BJK spor haberi)

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Daltaban ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan Demir, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta rahatsızlanan futbolcumuz Fabrice Nsakala'yı gözlem altında tutulduğu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular" ifadeleriner yer verildi.

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