23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı yöneticiler N'Sakala’yı ziyaret etti
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Kulübü yöneticileri Emre Kocadağ, Hakan Daltaban ve Adnan Demir, Gaziantep maçında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'yı hastanede ziyaret etti. (BJK spor haberi)
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Daltaban ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan Demir, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta rahatsızlanan futbolcumuz Fabrice Nsakala'yı gözlem altında tutulduğu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular" ifadeleriner yer verildi.
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