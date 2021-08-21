21 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. İyi oynarak şampiyonluğu hak etmek istediklerini belirten Kocadağ, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan transfer açıklaması
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı öncesi kentte bulunan Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Bir restoranda yapılan toplantıya Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale ve dernek üyeleri katıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan transfer açıklaması

EMRE KOCADAĞ: İYİ OYNAYARAK ŞAMPİYONLUĞU HAK ETMEK İSTİYORUZ

Bu sezon sonunda Beşiktaş'ın iyi bir noktada olacağını vurgulayan Emre Kocadağ, "Gaziantep, her sene olduğu gibi bu senede bizi bağrına bastı. Burada çok güzel dostlarımız var. Buradaki derneğimiz ve civar illerden gelen derneklerimizle bizleri çok güzel ağırladılar. Bugün de derneğimizin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldik.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan transfer açıklaması

Gaziantep deplasmanı her zaman güzel geçiyor. Biz de Gaziantep'i çok seviyoruz. İnşallah akşam oynanacak karşılaşma da dostluk çerçevesinde olur. İnşallah, bizim kazandığımız bir maç olur ama öncelikle hak edenin kazandığı bir maç olsun. Gönlümüz Beşiktaş'ımızdan yana. Beşiktaş'ın kazanıp buradan 3 puanla ayrılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan transfer açıklaması

"1-2 TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Eksik görülen bölgeler olması halinde oralara takviyeler yapabileceklerini belirten Kocadağ, "Bizim öncelikli hedefimiz geçen seneki kadroyu aynı şekilde korumak, bu kadronun üzerine de belli takviyeler yapmaktı. Şimdiye kadar aldığımız yollara baktığımızda istediğimiz takviyeleri de yapmış olduk. İnşallah, hak edenin kazandığı bir sezon olur. Biz de iyi oynayarak şampiyonluğu hak etmek istiyoruz.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan transfer açıklaması

Transfer noktasında da belirtiyoruz zaten eksik gördüğümüz bölgeler olursa oralara da takviyeler yapabiliriz. İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama 1-2 transfer noktasında çalışıyoruz. Biz saha içinde kalıp, sahaya odaklanmak istiyoruz. Saha dışı olaylarla çok fazla uğraşmayacağız" şeklinde konuştu. Dernek başkanı Hüseyin Özkale de taraftar dernekleri olarak takımlarının hep yanında olacaklarını dile getirdi.

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