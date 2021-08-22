22 Ağustos 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçında fenalaşan N'Sakala paylaşımı geldi!
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Siyah beyazlılar mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya, 70. dakikada fenalaşan Fabrice N'Sakala damga vurdu. 31 yaşındaki futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Beşiktaş'tan Kongolu oyuncu için ilk paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçına Fabrice N'Sakala damga vurdu. Kongolu oyuncu 70. dakikada fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Yapılan ilk yardımın ardından N'Sakala hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun iyi olduğu öğrenilmesinin ardından Beşiktaş'tan da ilk paylaşım geldi. İşte o fotoğraf...
N'SAKALA'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ
Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH 🦅 pic.twitter.com/QD71SMQc0u— Fabrice Nsakala (@NsakalaFabrice) August 21, 2021
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