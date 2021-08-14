Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Rizespor maçının ardından spor yazarlarından flaş değerlendirmeler! | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş sahaya indi. Kartal, Rizespor'u konuk etti. Siyah Beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından spor yazarları sahadaki performansı değerlerlendirdi. (BJK spor haberi)
TURGAY DEMİR - NERDE KALMIŞTIK!
En son, çok iyi pas yapan, sahanın her yerini dengeli kullanan, ayağa oynayan, kaybettiği topu tez zamanda geri kazanan, iki kanattan hem bekleri, hem kanat forvetleriyle bindiren bir Beşiktaş izliyorduk ve şampiyon olmuştu. İşte tam oradan başladı Kartal… Sanki geçen sezonun devam filmi çekiliyor…
Roiser ve Ghezzal sağ kanadı evleri gibi kullanırken, N'Koudou sol kanatta bildiğin kasırga… Kartal'ın pençeleri Atiba ve Josef orta sahayı gözleri gibi koruyorlar… Bildiğin şampiyon Beşiktaş yani… Ön taraftaki öldürücü presini harika bir asistle süsleyen Kenan Karaman ve zaman zaman pas trafiğine önemli bir katkı sunan Salih Uçan yeni Kartal'ın farklı güzellikleri…
Rizespor karşısında Beşiktaş takım olarak çok iyi oynarken; N'Koudou, Roiser, Ghezzal, Atiba ve Josef fizik olarak en hazır durumdaki oyunculardı… Tam olarak bıraktıkları yerden başladılar. Bu takıma daha Alex Teixeira gibi bir dünya yıldızı katılacak. Muhtemelen bir de golcü. Hemen belirteyim önünde Kenan oynayıp bu şekilde savunmayı hırpalarsa Alex değme santrafordan daha çok gol atar… Dün Rizespor gücü oranında mücadele ederken, tek yumruk olmuş, morali, motivasyonu yüksek Beşiktaş'a karşı pek şansı yoktu.
Geçen sezon oyuncularıyla kocaman bir aile oluşturan Sergen Yalçın aynı ortama yeni oyuncuları da adapte etmiş. Veeee en önemlisi ailenin en büyük gücü olan taraftar da tribünde artık… Beşiktaş zaten güzel ama taraftarıyla bütünleşince ayrı bir güzel. Özlemişiz… Hoş geldiniz, harika tribünün güzel insanları...
SİNAN VARDAR - GÜÇ GÖSTERİSİ
Beşiktaş dün şampiyona yakışır mücadele ortaya koydu. Siyah-beyazlıların kazanma isteği yine üst düzeydi ve takımın fizik gücü de tahminlerin üzerindeydi. Kartal, özellikle ikinci yarıda öyle bir baskı kurdu ki, tribünlerdeki taraftarların her coşkulu atağın ardından Sergen Yalçın'a büyük bir sevgi gösterisinde bulunması anlamlıydı. Doğrusu Sergen hoca bu sevgiyi hak ediyor. Sergen dün yine formdaydı. Oyuna yine gerektiği yerlerde müdahalelerde bulundu. Değişikliklerle kadro zenginliğini sergilemesi anlamlı buldum.
Dün Beşiktaş'ın en iyilerinden biri olan N'Koudou'nun golü jeneriklikti. Bu gol sıkılmadan defalarca seyredilmeli. Beşiktaş'ta Ghezzal ayağının tozuyla maça çıkarken yine takımın yıldızı olduğunu gösterdi. Yeni transfer Salih Uçan'ı çok beğendim. İlk maçı olmasına rağmen 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynadı.
Kenan Karaman iyi bir transfer. Kalitesini sergiledi. Alex Teixeira'nın da takıma katılmasıyla hücum gücü bambaşka bir frekansa ulaşacak. Josef, Rosier ve Atiba ise bildiğiniz gibi yine hem kalp hem de akıllarıyla oynadılar. Welinton ilk yarıda gereksiz sarı kartla kendi kendini frenlerken, maçın son anlarında yaptığı başarılı müdahalelerle yine alkışı hak eden isim oldu.
Geçen sezonun golcüsü Larin 'Neden yedek' diye aklımıza bile gelmezken, maçın uzatma dakikalarında onun da golle buluşması Beşiktaş'ın gücünü gösteren bir başka detaydı. Beşiktaş dün takım olarak müthiş futboluyla sadece 1 numaralı şampiyonluk adayı olduğunu göstermedi, bu takım Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur. Hemen hemen tüm takımı değiştiren Ç. Rizespor'un zamana ihtiyacı olduğu bir gerçek.
ERMAN TOROĞLU - TEMPO YOK GOL VAR
Maçta çok fazla bir şey yok. Öncelikle şunu belirteyim, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak gruplarda. Sezonun birinci maçı ve zeminin hali!.. Uzak çekim olduğunda yeşil görüyorsunuz ama kamera aşağıya inince karpuz tarlasını fark ediyorsunuz.
İkinci sıkıntı ise şu... Maçlarda oyuncu değişiyor, neredeyse takımların yarısı kenara geliyor, diğer yarısı içeri giriyor. Bunun yerlisi, yabancısı nasıl halledilecek, ilerideki maçlarda çok takımın başına iş açılacak mı? Bekleyip göreceğiz.
Beşiktaş baskılı başladı, golü de buldu. Ama sonra Çaykur Rizespor 2 pozisyon yakaladı. Bundan sonra da maç temposuz bir hale geldi. Ama bu temposuz maçta da direksiyon hep Beşiktaşlı futbolcuların elindeydi. Çaykur Rizespor iyi görüntü vermedi. Diyelim ki ilk maç! Beşiktaş fazla zorlanmadan Rize'yi geçti.
Onlar da tam hazır değiller ama bence dün Beşiktaş'ın en iyisi N'Koudou'ydu, ikincileri ise Rosier, Josef ve Atiba.. Yani dördü de fiziğe dayalı oynayan futbolcular. Sezonun ilk maçında haliyle takımları çok fazla tenkit edemezsiniz. Dün gece Beşiktaş'ın kadrosunda yeni olan Kenan ve Salih'ti, diğerleri geçen sezonun kadrosu.
Siyah-beyazlılar Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynayacaklar. Ama Şampiyonlar Ligi ne olur, işte o biraz zor görünüyor. Hakem de takımlar gibi henüz hazır değil. Aynı pozisyonlarda değişik düdükler çaldı. Zorbay Küçük çıktığı zaman iyi bir görüntü verdi ama çabuk ilerleme kaydedemiyor. Gördüğünü çal, o kadar… Çalarken düşünme, düşünürsen sonra beynine şeytanlar girer.
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