Rizespor karşısında Beşiktaş takım olarak çok iyi oynarken; N'Koudou, Roiser, Ghezzal, Atiba ve Josef fizik olarak en hazır durumdaki oyunculardı… Tam olarak bıraktıkları yerden başladılar. Bu takıma daha Alex Teixeira gibi bir dünya yıldızı katılacak. Muhtemelen bir de golcü. Hemen belirteyim önünde Kenan oynayıp bu şekilde savunmayı hırpalarsa Alex değme santrafordan daha çok gol atar… Dün Rizespor gücü oranında mücadele ederken, tek yumruk olmuş, morali, motivasyonu yüksek Beşiktaş'a karşı pek şansı yoktu.