Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan siyah-beyazlılar son olarak Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. İspanyol basını Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.