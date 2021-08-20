Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer fırtınası sürüyor! Batshuayi'nin ardından sıradaki isim Lucas Perez
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferde gaza bastı. Hücum hattına önemli isimleri takviye eden siyah beyazlılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den Michi Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. Transferde gaza basan Kartal, forvet bölgesini Lucas Perez ile de güçlendirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan siyah-beyazlılar son olarak Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. İspanyol basını Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.
İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, Beşiktaş'ın Alaves ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Lucas Perez için devreye girdiği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra İspanyol golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yazıldı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan futbolcu şuan kulüpsüz durumda... Geçtiğimiz sezon La Liga'da 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu takımına 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.
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