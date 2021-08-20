Son dakika spor haberi: Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev transfer çalımı! Gedson Fernandes’te mutlu son

Fotomaç'ın haberine göre; sözleşmesi 2023 yılında bitecek oyuncu için Benfica ile kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi. 22 yaşındaki orta sahanın yedek kalmak istememesi ve Beşiktaş'ın Şampiyonalar Ligi'nde olması transferin önünü açan avantajlar oldu. Beşiktaş'ın Gedson takviyesinde ne kadarlık bir ücret ödeyeceği bilgisine ise ulaşılamadı.