Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Gedson Fernandes'te mutlu son
Yeni sezona şampiyon apoletiyle başlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde bir kez daha bu başarıya ulaşmak istiyor. Bu kapsamda kadrosuna yıldız isimleri katan siyah beyazlılar, transfer bombalarını patlatmaya devam edecek. Son olarak Batshuayi ile forvet hattını güçlendiren Kartal, ezeli rakibi Galatasaray'a da transfer çalımı atarak yıldız futbolcu Gedson Fernandes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Yıldızları bir bir kadrosuna katan Beşiktaş, yeni bombayı da patlatmak üzere. Siyah beyazlı takım, bir süredir pazarlıkları sürdürdüğü Gedson Fernandes transferinde de sona geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; sözleşmesi 2023 yılında bitecek oyuncu için Benfica ile kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi. 22 yaşındaki orta sahanın yedek kalmak istememesi ve Beşiktaş'ın Şampiyonalar Ligi'nde olması transferin önünü açan avantajlar oldu. Beşiktaş'ın Gedson takviyesinde ne kadarlık bir ücret ödeyeceği bilgisine ise ulaşılamadı.
Ancak gelen haberlere göre Portekizli futbolcunun hafta başında İstanbul'a gelebileceği kaydedildi. Piyasa değeri 12.5 milyon euro civarında olan Gedson Fernandes geçen sezon Galatasaray da kiralık olarak forma giyip 18 karşılaşmada 1 gol, 3 asist yapmıştı.
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